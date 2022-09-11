У Зеленського нагадали три головні вимоги України на переговорах з Росією

Він зазначив, що переговорний формат буде встановлювати Україна, а порядок денний не змінився і виглядає наступним чином:

звільнення всіх територій;

виплата репарацій Росією;

покарання воєнних злочинців.

Подоляк заявив, що партнери і союзники підтримують ці вимоги України, а жодних інших домовленостей чи тиску немає.

Переговори України та Росії

Варто зазначити, що Україна та Росія зараз не ведуть мирних переговорів. Раніше учасники української делегації пояснювали, що повернуться за стіл переговорів після укріплення позиції на полі бою.

Водночас Росія неодноразово заявляла, що готова відновити переговори на своїх умовах. Але в Кремлі ігнорували питання про особисту зустріч Путіна та Зеленського, висуваючи неоднозначні умови.

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