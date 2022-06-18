Когда Украина сможет возобновить переговоры с Россией: ответ Арахамии

Украина сможет вернуться к переговорам с Россией только после укрепления позиции на линии фронта. Это может произойти к концу августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу переговорной группы, нардепа Давида Арахамию в комментарии " Голосу Америки ".

По его словам, Украина сможет возобновить переговорный процесс после контрнаступления на отдельных участках. Но Арахамия не стал уточнять, о чем идет речь, чтобы не раскрывать планов.

"Конец августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал он.