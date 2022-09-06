В Кремле вновь выдвинули требования для встречи Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что пока речь о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не идет. Для этого якобы нужен фундамент договоренности.

"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне. Об этом (встрече Путина и Зеленского - ред.) пока не говорится", - сказал Песков.

Предыстория

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным.

После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Между тем, в СМИ неоднократно обсуждали ситуацию возможной встречи президентов и на саммите G20, куда пригласили как Зеленского, так и Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.