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У Зеленского напомнили спикерам на телеэфирах о правилах информационной безопасности

Новина українською →
Киев, Среда 23 марта 2022 17:52
У Зеленского напомнили спикерам на телеэфирах о правилах информационной безопасности Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

У Зеленского напомнили спикерам телемарафона о важнейших правилах информационной безопасности во время войны. Там призвали не проявлять свою "осведомленность", подвергать граждан опасности и позволяя России таким образом разрушать логистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время видеообращения.

"Еще раз о важнейших правилах информационной безопасности. К сожалению, 28 дней войны не хватило нам, чтобы понять главное: РФ воюет уже не против украинской армии, а только против наших логистических центров, гумконвоев, центров снабжения и распределения продуктов, одежды, лекарств. И против мирных граждан, которые хотят покинуть места боев или окружения", - отметил Подоляк.

Он отметил, что нельзя рассказывать во время телеэфиров о неформальных коридорах, по которым люди выезжают из оккупированных Россией мест или говорить о направлении колонн наших военных.

"Нельзя говорить о логистических коридорах, по которым идет доставка из тылового обеспечения для наших военных тех или иных продуктов. И наконец - нельзя говорить в эфирах о логистических центрах на западе страны или где-либо, из которых идут гуманитарные грузы со всей страны. Не нужно проявлять свою осведомленность и собирать лайки. Это очень и очень опасно", - резюмировал Подоляк.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса президента обратился к украинским чиновникам. Он попросил не рассказывать о поставках оружия и контрнаступления украинских военных.

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