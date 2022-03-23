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У Зеленського нагадали спікерам на телеефірах про правила інформаційної безпеки

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Київ, Середа 23 березня 2022 17:52
У Зеленського нагадали спікерам на телеефірах про правила інформаційної безпеки Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Зеленського нагадали спікерам телемарафону про найважливіші правила інформаційної безпеки під час війни. Там закликали не проявляти свою "обізнаність", піддавати громадян небезпеці і дозволяючи Росії таким чином руйнувати логістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка під час відеозвернення.

"Ще раз про найважливіші правила інформаційної безпеки. На жаль, 28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: РФ воює вже не проти української армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що не можна розповідати під час телеефірів про неформальні коридори, якими люди виїжджають з окупованих Росією місць чи говорити про напрямок колон наших військових.

"Не можна говорити про логістичні коридори, якими йде доставка з тилового забезпечення для наших військових тих чи інших продуктів. І нарешті - не можна говорити в ефірах про логістичні центри на заході країни чи будь-де, з яких йдуть гуманітарні вантажі з усієї країни. Не потрібно проявляти свою обізнаність і збирати лайки. Це дуже і дуже небезпечно", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента звернувся до українських чиновників. Він попросив не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових.

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