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У Зеленского попросили политиков не рассказывать о поставках оружия и контрнаступлениях

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 16:40
У Зеленского попросили политиков не рассказывать о поставках оружия и контрнаступлениях Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к украинским чиновникам. Он попросил не рассказывать о поставках оружия и контрнаступлениях украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Я хочу попросить чиновников, пожалуйста, любую информацию о поставках оружия из любой страны давайте не разглашать до того момента, пока она не начнет работать. Это очень важно. Логистические центры работают, переговоры со странами идут, но давайте не будем говорить об этом в широком формате", - заявил он.

Подоляк также обратился к региональным представителям.

"Давайте не говорить о каких-либо передислокациях наших войск, которые готовятся к контрнаступлениям. Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. ВСУ понимают откуда и как нужно атаковать, но давайте об этом не говорить", - подчеркнул советник главы ОП.

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