У Зеленського нагадали про неможливість діалогу з Путіним: він недоговороспроможний

Російський диктатор Володимир Путін абсолютно недоговороспроможний. І західні політики, які говорять з ним, мають це усвідомлювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путін абсолютно недоговороспроможний. Гадаю, це усвідомлюють усі європейські лідери, які періодично розмовляють із ним. Він прямо заявляє, що зневажає міжнародне право, хоче захоплювати території та вбивати українців, доки його вимоги не виконають. Рішення очевидне: перемога України", - написав він.

Нагадаємо, що попри повномасштабну російську агресію деякі світові лідери продовжують вести перемовини з Путіним, сподіваючись на мирне рішення.

Так, президент Франції Емануель Макрон вкотре заявив про бажання поговорити з кремлівським диктатором і навіть висловився щодо "гарантій безпеки" для РФ.

При цьому, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розмовами переконати Путіна припинити війну не вдасться. За його словами, глава Кремля не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України.

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