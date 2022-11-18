Макрон сподівається на початок переговорів між Україною та РФ за посередництва Китаю

Президент Франції Еммануель Макрон чекає на початок мирних переговорів між Україною та Росією найближчим часом. Він вважає, що вони можуть пройти за посередництва Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макрона в інтерв'ю Nikkei та Financial Times.

Макрон знову заявив про намір зберегти канали зв’язку з російським лідером Володимиром Путіним. Він зазначив, що після саміту G20 на Балі світові лідери зрозуміли роль переговорів, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"Те, що ми вирішили зробити (на G20 - ред.) з Китаєм, Індією та багатьма іншими за столом, було дуже важливим, тому що ми висловили це занепокоєння... Тому я вважаю, що це корисно в цьому контексті, оскільки це створює ситуації, коли Росія отримує меседж від міжнародного співтовариства, і особливо від Китаю, про те, що мир необхідно відновити", - сказав президент Франції.