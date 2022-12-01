"Путін помилився". Макрон досі вважає можливими переговори України та Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макрона ABC News .

"Я вважаю, що президент Путін зробив величезну помилку, розпочавши цю війну", - сказав Макрон, згадавши Мінські угоди, укладені між Україною та Росією після 2014 року з метою запобігання війні, які порушила країна-агресор.

"Був політичний і дипломатичний процес із залученням міжнародного співтовариства. І він (Путін - ред.) вирішив самостійно, ґрунтуючись на фейковому наративі, сказавши, що НАТО використовуватиме Україну для нападу на Росію, що абсолютно неправильно", - сказав французький президент.

Він також зазначив, що мир, укладений між країнами, має бути стійким: "Хороший мир - це не мир, який буде нав’язаний українцям іншими".

Макрон додав, що сподівається, що Путін буде раціональним щодо припинення війни шляхом переговорів.

"(Путін - ред.) керує, і він керує досить довго… Він знає своїх людей. Я вважаю, що він помилився. Хіба неможливо повернутися за стіл і про щось домовитися? Я думаю, що це ще можливо", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що сподівається на початок переговорів між Україною та РФ найближчим часом. Він вважає, що вони можуть пройти за посередництва Китаю.

Президент Франції також зазначав, що переговори мають проходити на умовах Києва і в той час, коли це буде зручним для України.

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