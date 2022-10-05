У Зеленського нагадали про головну мрію Путіна, яка заважає переговорам із РФ

Президент РФ Володимир Путін мріє, щоб Європа опинилась під "російським чоботом", тому з Кремлем навряд чи можна домовитись, бо "нормальність" Росії - це лише ілюзія, якої ніяк не позбудуться західні партнери України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Західним політикам час остаточно позбутись ілюзії "нормальності Росії", з якою можна домовлятися. Послухайте промови Путіна. Вони просякнуті презирством до західного світу, традиційної системи міжнародних відносин і міжнародного права", - розповів він.

За словами Подоляка, справжня мрія президента Росії - це "Європа під "російським чоботом".