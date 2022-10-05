У Зеленского напомнили о главной мечте Путина, которая мешает переговорам с РФ

Президент РФ Владимир Путин мечтает, чтобы Европа оказалась под "российским сапогом", поэтому с Кремлем вряд ли можно договориться, потому что "нормальность" России - это лишь иллюзия, от которой никак не избавятся западные партнеры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии "нормальности России", с которой можно договариваться. Послушайте речи Путина. Они проникнуты презрением к западному миру, традиционной системе международных отношений и международного права", - рассказал он. По словам Подоляка, настоящая мечта президента России - это "Европа под "российским сапогом".