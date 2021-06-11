У Зеленского исключают возможность соглашения России и США по Украине

На встрече президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным не будет заключено некое "большое соглашение" по Украине. Киев не может стать предметов торгов между этими странами.

"Буду недипломатичным и сразу категорически это отвергну. Это все комплиотеории, теории заговора. Не будет такого", - ответил Сибига на вопрос о возможности соглашения Байдена и Путина по Украине.

Он добавил, что украинская сторона заручилась твердой поддержкой со стороны США. Поэтому Киев исходит из того, что украинский вопрос на саммите лидеров США и России будет подниматься с позиции поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.