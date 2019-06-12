У Зеленского исключают откат в вопросе декоммунизации

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук исключает откат в вопросе декоммунизации. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что законы о декоммунизации работают. И отката назад в декоммунизации "не планируется".

"Что касается конкретно законов о декоммунизации: они работают, и слава богу, но я предметно не изучал их имплементацию. Я уверен, что нам надо немного изменить точку зрения. Все, что сделано - прекрасно. Если надо будет сделать что-то большее, то я уверен, что Владимир Зеленский как патриот Украины приложит к этому все усилия. Но надо не искать проблемы в прошлом, как с теми самыми поляками или венграми, а нарабатывать пути сближения, примирения, понимания друг друга", - сказал представитель президента в ВР.

По его мнению, в Украине должно быть больше названий улиц, которые не вызывают конфликта.

"Я могу сказать свое личное мнение: я бы очень хотел, чтобы в Украине было больше улиц Шовковичных, Вишневых, Яблуневых. Тех, названия которых не вызывают конфликта. У Украины очень сложная история, но моментов, которые объединяют украинцев, гораздо больше, чем вещей, которые разъединяют… Основное задание государства, по моему убеждению - это не "разделяй и властвуй", а "объединяй и приумножай", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины проверит на соответствие Конституции закон о декоммунизации.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации. 21 мая эти законы вступили в силу.