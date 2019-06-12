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У Зеленського виключають відкат у питанні декомунізації


За словами Стефанчука, закони про декомунізацію працюють

Представник президента Володимира Зеленського Руслан Стефанчук виключає відкат у питанні декомунізації. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук зазначив, що закони про декомунізацію працюють. І відкату назад у декомунізації "не планується".

"Що стосується конкретно законів про декомунізацію: вони працюють, і слава богу, але я предметно не вивчав їх імплементацію. Я впевнений, що нам треба трохи змінити точку зору. Все, що зроблено - прекрасно. Якщо треба буде зробити щось більше, то я впевнений, що Володимир Зеленський як патріот України докладе до цього всіх зусиль. Але треба не шукати проблеми в минулому, як з тими самими поляками чи угорцями, а напрацьовувати шляхи зближення, примирення, розуміння один одного", - сказав представник президента в ВР .

На його думку, в Україні має бути більше назв вулиць, які не викликають конфлікту.

"Я можу сказати свою особисту думку: я б дуже хотів, щоб в Україні було більше вулиць Шовковичних, Вишневих, Яблуневих. Тих, назви яких не викликають конфлікту. В України дуже складна історія, але моментів, які об'єднують українців, набагато більше, ніж речей, які роз'єднують... Основне завдання держави, на моє переконання - це не "розділяй і володарюй", а "об'єднуй і примножуй", - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав пакет законів про декомунізацію. 21 травня ці закони набули чинності.

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