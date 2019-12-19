У Зеленского не исключают модернизацию минских соглашений

Помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что минские договоренности могут быть модернизированы для обеспечения их реализации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Ермака, минские договоренности являются единственной платформой для урегулирования ситуации на Донбассе, но они нуждаются в определенной модернизации. Он добавил, что речь идет именно о модернизации соглашений, а не их изменении.

"Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает", - пояснил он.

Ермак подчеркнул, что на данный момент главным вопросом минских соглашений, которое требует пересмотра, является передача Украине контроля над границей. Украинская сторона хочет, чтобы граница находилась под контролем Киева до проведения выборов на Донбассе, а не наоборот.

"Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументировано отстаивать нашу позицию", - отметил помощник главы государства.

При этом он добавил, что выборы на Донбассе могут состояться только по украинскому законодательству, а также при условии отсутствия иностранных войск и незаконных вооруженных формирований на территориях, где будут проходить выборы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что минские соглашения являются неизменными, а их перосмотр может завести ситуацию на Донбассе в тупик. Путин добавил, что главными условиями решения конфликта на Донбассе являются особый статус ОРДЛО и прямой диалог с боевиками.