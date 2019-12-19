У Зеленського не виключають модернізацію мінських угод

Помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізованими для забезпечення їх реалізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Єрмака, мінські домовленості є єдиною платформою для врегулювання ситуації на Донбасі, але вони потребують певної модернізації. Він додав, що мова йде саме про модернізацію угод, а не їх зміну.

"Якщо ми сьогодні, наприклад, говоримо про беззастережне припинення вогню, то давайте доповнимо, як ми це контролюємо і забезпечуємо, хто за це відповідає", - пояснив він.

Єрмак наголосив, що на даний момент головним питанням мінських угод, яке потребує перегляду, є передача Україні контролю над кордоном. Українська сторона хоче, щоб кордон перебував під контролем Києва до проведення виборів на Донбасі, а не навпаки.

"Зараз ми повинні домогтися того, щоб кордон до моменту виборів був під українським контролем. На даний момент у нас з російською стороною різні позиції з цього питання. Так як для нас це питання принципове, ми і далі збираємося аргументовано відстоювати нашу позицію", - зазначив помічник глави держави.

При цьому він додав, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише за українським законодавством, а також за умови відсутності іноземних військ та незаконних збройних формувань на територіях, де відбуватимуться вибори.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що мінські угоди є незмінними, а їх перегляд може завести ситуацію на Донбасі у глухий кут. Путін додав, що головними умовами вирішення конфлікту на Донбасі є особливий статус ОРДЛО та прямий діалог з бойовиками.