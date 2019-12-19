Путин: нет ничего, кроме минских соглашений

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин отметил, что ситуация на Донбассе может зайти в тупик

Минские договоренности являются неизменными, а их перосмотр может завести ситуацию на Донбассе в тупик. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По словам российского президента, его насторожило заявление лидера Украины Владимира Зеленского относительно возможного пересмотра пунктов минских договоренностей.

"Нет ничего кроме минских соглашений. Меня очень насторожило заявление Зеленского о том, что можно было бы их просмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений вся ситуация может зайти в тупик", - пояснил он.

Путин добавил, что главными условиями для решения конфликта на Донбассе являются особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Ключом минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в Конституцию Украины. Ему нужно предоставить постоянно действующий характер. Нужен прямой диалог с Донбассом. Его также нет", - добавил президент РФ.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что пересмотр минских договоренностей возможен лишь в случае совместной работы Киева с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Пресс-секретарь российского президента объяснял, что изменение минских соглашений должно обсуждаться в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, вопрос необходимости пересмотра минских договоренностей был также поднят послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном. По его словам, минские соглашения требуют дополнения относительно очередности их реализации.