У Зеленского не исключают, что КСУ может признать неконституционным роспуск Рады

В команде президента Володира Зеленского не исключают, что Конституционный суд может признать указ об роспуске парламента неконституционным. Об этом в эфире "Право на владу" на 1+1 заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

С его слов, представитель Зеленского пытаться довести позицию Администрации президента и обосновать конституционность указа.

"Нам кажется, судом не может быть признан неконституционным указ, который практически является копией указа Петра Порошенко. Но я как юрист, понимаю, что уровень доверия к правосудию в Украине еще далек от того, который бы хотели граждане. Безусловно, может произойти все", - заявил Стефанчук.

Советник президента подчеркнул, позицию президента в КСУ представит Федор Вениславский

"Мы будем нарабатывать и другие варианты. Они ложатся в тактику и стратегию представления нашей позиции в КСУ. Я думаю, что назначение Владимиром Зеленским одного из лучших конституционалистов из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого господина Федора Вениславского его представителем в КСУ даст возможность нам обосновать юридическую чистоту и конституционную правоту данного указа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины не сможет рассмотреть дело относительно соответствия Конституции указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады в течение одного заседания. 11 июня состоится открытая часть пленарного заседания КСУ в этом производстве.

РБК-Украина писало, что во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом глава государства также назначил досрочные выборы на 21 июля.