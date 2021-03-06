У Зеленского хотят, чтобы США ввели новые санкции против России

Украина хочет, чтобы США рассмотрели возможность введения против России нового пакета санкций. Санкции против Российской Федерации должны действовать до тех пор, пока не будет восстановлен контроль Украиной над Донбассом и Крымом.

Об этом во время дискуссии с американскими и европейскими политиками заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП .

"Наше государство было бы благодарной, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность внедрения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине", - приводят слова Свириденко в ОП.

Также она отметила, что Украина ценит позицию США относительно российского газопровода "Северный поток-2".

"Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно повредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США по этому российскому геополитическому энергетическому проекту", - сказала Свириденко.