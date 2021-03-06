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У Зеленського хочуть, щоб США ввели нові санкції проти Росії

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 12:52
У Зеленського хочуть, щоб США ввели нові санкції проти Росії Фото: Юлія Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна хоче, щоб США розглянули можливість введення проти Росії нового пакету санкцій. Санкції проти Російської Федерації повинні діяти до тих пір, поки не буде відновлено контроль над Україною Донбасом і Кримом.

Про це під час дискусії з американськими і європейськими політиками заявила заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко, передає прес-служба ОП.

"Наша держава була б вдячна, якби Сполучені Штати розглянули можливість впровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні", - наводять слова Свириденко в ВП.

Також вона зазначила, що Україна цінує позицію США щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

"Цей проект залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку в Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США з цього російського геополітичного енергетичного проекту", - сказала Свириденко.

Раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента хочуть отримати від США сигнал про членство України в НАТО.

Також Свириденко заявила про важливості залучення США до переговорів по Донбасу.

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