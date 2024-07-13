У Зеленского хотят ратифицировать Римский устав до конца года
В Офисе президента Украины планируют завершить подготовительные работы по ратификации Римского устава до конца текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой в интервью "Голосу Америки".
По словам чиновника, Генеральный прокурор и соответствующий комитет Верховной Рады тоже поддерживают ратификацию этого международного договора.
"Я думаю, что мы совместно это сделаем. Я ставлю перед собой цель решить вопрос с ратификацией до конца этого года", - сказала она.
Мудрая также отметила, что проблемы с ратификацией Римского устава в Украине связаны, среди прочего, с некорректными коммуникационными месседжами при обосновании целесообразности в прошлые годы.
Это привело к тому, что "сложилось на самом деле ошибочное впечатление об этом, которое, к сожалению, достаточно укоренилось в сознании военных", добавила она.
Представитель ОП пояснила, что суть такого заблуждения заключается в том, что якобы после ратификации Украиной Римского устава появится возможность привлечения военных ВСУ и руководства страны к ответственности в Международном уголовном суде (МУС). При этом Мудрая уверяет, что с юридической точки зрения - это некорректное утверждение.
Так, отметила она, Украина еще в 2014 и 2015 годах приняла два заявления о признании юрисдикции МУС, то есть страна "фактически уже признала его юрисдикцию".
"МУС уже может привлекать наших граждан к ответственности. Новых рисков с ратификацией Римского устава не возникает. И это нужно четко понимать и объяснять военным, что мы и начали делать", - рассказала Мудрая.
Также чиновница добавила, что МУС носит комплементарный характер - он дополняет национальные судебные системы государств для неотвратимости наказания за тяжкие международные преступления.
Поэтому, рассказала представитель ОП, МУС может осуществлять свою юрисдикцию только в том случае, если национальные суды государства не могут или не хотят самостоятельно расследовать эти преступления.
Ранее сообщалось, что в июне в Офисе президента прошло обсуждение необходимости ратификации Римского устава. В ходе обсуждения участники пришли к решению, что ратификация не будет нести никаких рисков Украине.
Напомним также, что Римский устав ратифицировали на сегодня более 120 стран. Украина подписала Римский устав 20 января 2000 года, но не ратифицировала его.
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