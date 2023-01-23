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У Зеленського готують відставку голів кількох областей

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

В Офісі президента готують відставки кількох голів обласних державних адміністрацій.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у виконавчій владі.

Джерело уточнило, що як мінімум точно є рішення щодо Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому можливі відставки голови Сумської та ще кілька областей.

Водночас у сьогоднішньому своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення, проте не уточнив, про які саме йде мова.

"Уже є також кадрові рішення - частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів.

Зазначимо, що 21 січня стало відомо, що заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозінського зловили на хабарі. Після цього Кабмін ухвалив рішення щодо його звільнення з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Міністерство оборони купує харчі для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж в українських супермаркетах.

Пізніше комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України на тлі такого скандалу.

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