У Раду викликали керівництво Міноборони через скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України у зв'язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови комітету Мар'яну Безуглу у Facebook .

"Чекаємо на резонансні висновки", - зазначила вона.

При цьому Безугла наголосила, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірки Міноборони щодо закупівлі продуктів харчування і не лише за завищеними цінами.

Нардеп уточнила, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила вона.

Варто зазначити, що видання "Дзеркало тижня" оприлюднило матеріал, у якому стверджувалося, що Міністерство оборони України закуповує продукти харчування для українських військових за цінами, які у рази вищі, ніж в українських супермаркетах.

При цьому Міноборони поки що ніяк не коментувало скандальний матеріал журналістів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у держбюджеті-2023 на національну безпеку та оборону закладено понад трильйон гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.