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У Зеленского готовят ряд соглашений ко встрече с президентом Беларуси

Киев, Пятница 10 июля 2020 23:16
У Зеленского готовят ряд соглашений ко встрече с президентом Беларуси
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Встреча должна состояться осенью

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского готовятся к встрече с президентом Беларуси осенью 2020 года. Сейчас продолжается подготовка двусторонних документов.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Так, сегодня состоялись телефонные переговоры руководителя ОП Андрея Ермака с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко. Обсудили вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей.

"Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью в этом году", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и Беларуси состоится в октябре, если не помешает пандемия коронавируса.

Напомним, в мае этого года Зеленский отказался ехать в Беларусь на парад "Победы 9 мая".

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