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Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь

Новости » Политика     11.06.2020 - 22:33
Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский осенью встретится с президентом Беларуси в Гродно

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в октябре осуществить рабочий визит в Беларусь. В рамках визита планируется встреча с президентом Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Сегодня руководитель президентского офиса Андрей Ермак обсудил предстоящий визит Зеленского с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко. Визит предварительно запланирован на октябрь, если не помешает пандемия коронавируса.

Также ожидается, что президенты двух стран примут участие в третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.

Напомним, в мае этого года Зеленский отказался ехать в Беларусь на парад "Победы 9 мая".

В прошлом году Зеленский встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко в рамках форума регионов.

Во время переговоров с украинским президентом Лукашенко заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации на Донбассе.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийБеларусьвизит
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