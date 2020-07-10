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У Зеленського готують низку угод до зустрічі із президентом Білорусі

Київ, П'ятниця 10 липня 2020 23:16
У Зеленського готують низку угод до зустрічі із президентом Білорусі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Зустріч має відбутися восени

В Офісі президента України Володимира Зеленського готуються до зустрічі з президентом Білорусі восени 2020 року. Наразі триває підготовка двосторонніх документів.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Так, сьогодні відбулися телефонні переговори керівника ОП Андрія Єрмака з головою Адміністрації президента Білорусі Ігорем Сергієнком. Обговорили питання поглиблення українсько-білоруської співпраці, зокрема культурних зв'язків.

"Андрій Єрмак поінформував Ігоря Сергієнка про ініціативу української сторони щодо підготовки низки двосторонніх документів до зустрічі президентів України та Республіки Білорусь, яка планується восени цього року", - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися про подальші контакти для більш предметного розгляду пропозицій.

Раніше повідомлялося, що зустріч президентів України та Білорусі відбудеться в жовтні, якщо не завадить пандемія коронавіруса.

Нагадаємо, у травні цього року Зеленський відмовився їхати в Білорусь на парад "Перемоги 9 травня".

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