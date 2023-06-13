У Зеленського допускають, що ЗСУ для повної деокупації України можуть знадобитися місяці

Українські війська вже ведуть деякі контрнаступальні дії, звільняючи населені пункти, при цьому не варто очікувати на швидкі результати загальної кампанії по деокупації всієї території нашої країни.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

Головний дипломатичний радник глави держави зазначив, що Україна ставить кінцеву мету контрнаступу ЗСУ звільнення всіх захоплених російськими окупантами територій.

"Кінцева мета контрнаступальної кампанії - відвоювати всі території, включаючи Крим", - сказав він.

Під час інтерв'ю американським журналістам Жовква підтвердив, що певні контрнаступальні дії Силами оборони вже ведуться, проте не став вдаватися до подробиць.

Заступник голови керівника ОП також хотів розвіяти різні очікування, що кампанія дасть швидкі результати. За його словами, Україні може знадобитися багато місяців, щоб досягти своєї мети.

Також Жовква нагадав, що це не перший контрнаступ ЗСУ, маючи на увазі успішні наступи української армії у вересні та жовтні минулого року у Харківській та Херсонській областях.

Він додав, що нинішній наступ "ймовірно, не буде останньою контрнаступною операцією".

Також радник президента заявив, що для досягнення успіху Україні потрібне більше постачання артилерії та боєприпасів від західних партнерів.

Контрнаступальні дії ЗСУ та звільнення територій

Як підтвердила заступниця міністра оборони України Анни Маляр 12 червня, наші військові у Донецькому та Таврійському операційних районах за тиждень звільнили 7 населених пунктів. Це Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

В Міноборони також повідомили, що на цих напрямках просування українських бійців склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території - 90 кв. км.

Детальніше про контрнаступальні операції українських захисників читайте в матеріалі РБК-Україна - "Вже контрнаступ? ЗСУ просуваються на півдні, є хороші новини: огляд фронту".