У Зеленского допускают, что ВСУ для полной деоккупации Украины могут потребоваться месяцы

Украинские войска уже ведут некоторые контрнаступательные действия, освобождая населенные пункты, при этом не стоит ожидать быстрых результатов общей кампании по деоккупации всей территорий нашей страны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Главный дипломатический советник главы государства отметил, что Украина ставит конечной целью контрнаступления ВСУ освобождение всех захваченных российскими оккупантами территорий.

"Конечная цель контрнаступательной кампании - отвоевать все территории, включая Крым", - сказал он.

Во время интервью американским журналистам Жовква подтвердил, что определенные контрнаступательные действия Силами обороны уже ведутся, но не стал вдаваться в подробности.

Замглавы руководителя ОП также хотел развеять различные ожидания, что кампания даст быстрые результаты. По его словам, Украине может потребоваться много месяцев, чтобы достичь своих целей.

Также Жовква напомнил, что это не первое контрнаступление ВСУ, имея в виду успешные наступления украинской армии в сентябре и октябре прошлого года в Харьковской и Херсонской областях.

Он добавил, что нынешнее наступление "вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией".

Также советник президента заявил, что для достижения успеха Украине нужно больше поставок артиллерии и боеприпасов от западных партнеров.

Контрнаступательные действия ВСУ и освобождение территорий

Как подтвердила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр 12 июня, наши военные в Донецком и Таврическом операционных районах за неделю освободили 7 населенных пунктов. Это Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка и Благодатное.

В Минобороны также сообщили, что на этих направлениях продвижение украинских бойцов составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории - 90 кв. км.

Подробнее о контрнаступательных операциях украинских защитников читайте в материале РБК-Украина - "Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта".