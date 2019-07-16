У Зеленского допускают досрочные местные выборы

В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что сейчас рассматриваются варианты проведения указанных выборов следующей осенью или раньше.

По словам представителя президента, в основе этого решения лежит желание перезагрузить всю систему отношений власть - человек.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокислыми огурцами, он станет кислым огурцом", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что команда президента хочет изменить саму систему власти.

Напомним, согласно опросу Центра Разумкова, если бы досрочные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, 5%-й барьер преодолели бы пять партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская Солидарность" и ВО "Батькивщина".