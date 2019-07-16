У Зеленського допускають дострокові місцеві вибори

В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокове проведення виборів до органів місцевого самоврядування. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук у ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Стефанчук зазначив, що наразі розглядають варіанти проведення зазначених виборів наступної осені або й раніше.

Зі слів представника президента, в основі цього рішення лежить бажання перезавантажити всю систему відносин влада - людина.

"Володимир Зеленський йшов з чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у системі влади, що діє зараз. Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком", - сказав Стефанчук.

Він додав, що команда президента хоче змінити саму систему влади.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Центру Разумкова, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в найближчу неділю, 5%-й бар'єр подолали б п'ять партій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина".