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У Зеленського дали невтішний прогноз стосовно ракетних та дронових атак росіян

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Київ, П'ятниця 27 січня 2023 08:29
У Зеленського дали невтішний прогноз стосовно ракетних та дронових атак росіян Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська й надалі тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів. Це продовжуватиметься до тих пір, поки війна не закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

"До кінця війни у нас взагалі не буде спокійно. Тобто ми маємо реагувати на сигнали тривоги, маємо йти в укриття - це важливо. Все ж таки маємо зберегти максимальну кількість своїх людей. Це важливо для того, щоб виконати всю ту історичну роботу, яку нам треба буде зробити. Її буде дуже багато", - каже Подоляк.

За його словами, Росія до кінця війни буде використовувати будь-які елементи терористичної війни для того, щоб залякувати цивільне населення.

"Це можуть бути дрони, ракети будь-якого виробництва. Будуть шукати ще якісь спроможності, але до останнього дня війни це будуть використовувати. Тому маємо спокійно, відносно спокійно до цього ставитися і просто дбати про свою особисту безпеку", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, вчора, 26 січня російські війська влаштували нову масовану ракетну атаку по Україні. Ворог випустив 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей.

Під ударом вчергове опинилася енергетична інфраструктура українців. Найбільше від ударів РФ по енергооб'єктах постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

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