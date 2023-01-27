У Зеленского дали неутешительный прогноз по ракетным и дроновым атакам россиян

Российские войска и дальше будут терроризировать украинцев ударами ракет и дронов. Это будет продолжаться до тех пор, пока война не закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"До конца войны у нас вообще не будет спокойно. То есть мы должны реагировать на сигналы тревоги, должны идти в укрытие - это важно. Все же должны сохранить максимальное количество своих людей. Это важно для того, чтобы выполнить всю ту историческую работу, которую нам нужно будет сделать. Ее будет очень много", - говорит Подоляк.

По его словам, Россия до конца войны будет использовать любые элементы террористической войны для того, чтобы запугивать гражданское население.

"Это могут быть дроны, ракеты любого производства. Будут искать еще какие-то способности, но до последнего дня войны это будут использовать. Поэтому должны спокойно, относительно спокойно к этому относиться и просто заботиться о своей личной безопасности", - отметил Подоляк.

Напомним, вчера, 26 января, российские войска устроили новую массированную ракетную атаку по Украине. Враг выпустил 55 ракет воздушного и морского базирования, из них было уничтожено 47 вражеских целей.

Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура украинцев. Больше всего от ударов РФ по энергообъектам пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

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