Зеленськогму запропонували виголосити промову у польському Сеймі

Президента Володимира Зеленського запросили виступити з промовою у польському парламенті. Таку пропозицію глава держави отримав від маршалка Сейму країни Влодзімєжа Чажастого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чажастого польським ЗМІ.
"Я запросив пана президента Зеленського виступити в Сеймі. Запрошення було прийняте, ми визначимо дату - сьогодні, як ви знаєте, дуже багато візитів. Але ми бачимо таку потребу", - сказав очільник польського парламенту..
За його словами, Зеленський "дуже зрадів" такій пропозиції. Чажастий зазначив, що навзаєм також отримав запрошення на виступ у Верховній Раді України.
"Скажу нескромно - я також отримав запрошення як представник польського парламенту. У лютому, на чергову сумну річницю початку повномасштабної війни Росії проти України, виступити в українському парламенті", - сказав чиновник.
Він також додав, що разом із Зеленським "обговорили питання, пов’язані з парламентською асамблеєю Польща–Україна".
Нагадаємо, напередодні глава держави прибув до Польщі з візитом. Зеленський вперше зустрівся зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким. Головними темами обговорення були безпека, економіка та історія.
Зустріч ініціювала польська сторона. Після перемоги Навроцького на виборах Зеленський підтримував контакт телефоном, проте особиста зустріч відбулася лише зараз, хоча президент неодноразово перетинав Польщу під час закордонних візитів.
Переговори мають важливе значення для розвитку двосторонніх відносин та зміцнення співпраці між Києвом і Варшавою.
Слід зазначити, хоча Кароль Навроцький відзначився більш жорсткою позиціює до України на відміну від свого попередника Анджея Дуди, все ж підтримка Варшавою здійснюється, зокрема в питанні протидії РФ.
Наприклад, стосовно того ж "мирного плану США", який Вашингтон запропонував спочатку і який очевидно був проросійським. Президент Польщі ще тоді розкритикував американський "мирний план" та заявив, що не можна заохочувати агресора.
Здійснюється між Польщею та Україною і співпраця у військовому секторі. Як ми писали, Варшава може передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на антидронові системи.