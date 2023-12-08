Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.
Згідно з текстом указів, були звільнені:
- Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
- Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.
Також глава держави своїми указами призначив:
- Дмитра Ляхна начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
- Руслана Русаля начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.
Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський провів перестановку у складі командування Національної гвардії.
Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ та призначив нових.
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