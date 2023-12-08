ua en ru
Пт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій

Київ, П'ятниця 08 грудня 2023 20:27
UA EN RU
Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.

Згідно з текстом указів, були звільнені:

  • Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
  • Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.

Також глава держави своїми указами призначив:

  • Дмитра Ляхна начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
  • Руслана Русаля начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський провів перестановку у складі командування Національної гвардії.

Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ та призначив нових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дніпропетровська область Херсонська область Черниговская область
NEWS
Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини
Спалах гепатиту А у Вінницькій області ліквідували. МОЗ назвало його можливі причини
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО