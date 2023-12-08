Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.

Згідно з текстом указів, були звільнені: Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області. Також глава держави своїми указами призначив: Дмитра Ляхна начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

Руслана Русаля начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області. Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський провів перестановку у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ та призначив нових.