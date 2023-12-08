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Зеленский уволил трех глав райгосадминистраций

Киев, Пятница 08 декабря 2023 20:27
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Зеленский уволил трех глав райгосадминистраций Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение трех глав районных государственных администраций в Черниговской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно тексту указов, были уволены:

  • Юрий Яндульский с должности главы Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • Алексей Лендьел с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области;
  • Иван Ващенко с должности главы Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.
  • Александр Мусиенко с должности начальника Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области.

Также глава государства своими указами назначил:

  • Дмитрия Ляхно начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;
  • Руслана Русаля начальником Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области.

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский провел перестановку в составе командования Национальной гвардии.

Своими указами глава государства уволил четырех заместителей командующего НГУ, и назначил новых.

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Владимир Зеленский Днепропетровская область Херсонская область Черниговская область
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