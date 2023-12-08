Зеленский уволил трех глав райгосадминистраций
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение трех глав районных государственных администраций в Черниговской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.
Согласно тексту указов, были уволены:
- Юрий Яндульский с должности главы Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
- Алексей Лендьел с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области;
- Иван Ващенко с должности главы Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.
- Александр Мусиенко с должности начальника Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области.
Также глава государства своими указами назначил:
- Дмитрия Ляхно начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;
- Руслана Русаля начальником Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области.
Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский провел перестановку в составе командования Национальной гвардии.
Своими указами глава государства уволил четырех заместителей командующего НГУ, и назначил новых.
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