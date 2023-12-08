Зеленский уволил трех глав райгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение трех глав районных государственных администраций в Черниговской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

Согласно тексту указов, были уволены: Юрий Яндульский с должности главы Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;

Алексей Лендьел с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области;

Иван Ващенко с должности главы Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.

Александр Мусиенко с должности начальника Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области. Также глава государства своими указами назначил: Дмитрия Ляхно начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;

Руслана Русаля начальником Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области. Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский провел перестановку в составе командования Национальной гвардии. Своими указами глава государства уволил четырех заместителей командующего НГУ, и назначил новых.