Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії й призначив нових

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 листопада, провів зміни у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ, та призначив нових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідні укази, оприлюднені на сайті президента України.

Кого звільнили

Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023 були звільнені з посади заступників командувача Нацгвардії:

Микола Миколенко,

Олег Сахон,

Олександр Набок,

Володимир Кондратюк відповідно.

Додамо, що генерал-лейтенант Кондратюк раніше був першим заступником, а також начальником штабу.

Кого призначили

Також президент призначив новими заступниками командувача НГУ:

Олексія Осипенка,

Олександра Білоуса,

Вадима Гладкова (укази №787/2023, 786/2023 та 785/2023 відповідно).

Зауважимо, що Гладков став новим першим заступником командувача НГУ замість звільненого з цієї посади Кондратюка.

Керівництво НГУ

Нагадаємо, що військово-політичне і адміністративне керівництво Нацгвардією здійснює глава МВС згідно із законом "Про Національну гвардію України". Безпосереднє військове керівництво НГУ здійснює командувач Національної гвардії, який одночасно є начальником головного органу військового управління НГУ.

З липня командувачем Національною гвардією є бойовий офіцер Олександр Півненко.