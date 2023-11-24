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Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії й призначив нових

П'ятниця 24 листопада 2023 21:36
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Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії й призначив нових Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 листопада, провів зміни у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача НГУ, та призначив нових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідні укази, оприлюднені на сайті президента України.

Кого звільнили

Так, указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023 були звільнені з посади заступників командувача Нацгвардії:

  • Микола Миколенко,
  • Олег Сахон,
  • Олександр Набок,
  • Володимир Кондратюк відповідно.

Додамо, що генерал-лейтенант Кондратюк раніше був першим заступником, а також начальником штабу.

Кого призначили

Також президент призначив новими заступниками командувача НГУ:

  • Олексія Осипенка,
  • Олександра Білоуса,
  • Вадима Гладкова (укази №787/2023, 786/2023 та 785/2023 відповідно).

Зауважимо, що Гладков став новим першим заступником командувача НГУ замість звільненого з цієї посади Кондратюка.

Керівництво НГУ

Нагадаємо, що військово-політичне і адміністративне керівництво Нацгвардією здійснює глава МВС згідно із законом "Про Національну гвардію України". Безпосереднє військове керівництво НГУ здійснює командувач Національної гвардії, який одночасно є начальником головного органу військового управління НГУ.

З липня командувачем Національною гвардією є бойовий офіцер Олександр Півненко.

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Володимир Зеленський Нацгвардія
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