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Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла у США

19:52 03.08.2026 Пн
2 хв
Глава держави підписав відповідний указ
aimg Іван Носальський
Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку посла України в США Ольгу Стефанішину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ голови української держави.

"Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки", - йдеться в указі.

Указу про призначення нового посла України в США поки що немає.

Що каже Стефанішина

За словами Стефанішиної, рішення про звільнення вона ухвалила сама.

"Для мене важливо приймати такі рішення самостійно, тим більше, що основні пункти плану, з яким я приїхала, виконані", - додала вона.

Фото: Стефанішина подала у відставку (facebook.com/olga.kravets.796)

Експосол звернула увагу, що питання, які "останнім часом звучать у медіа", вона прокоментує окремо найближчим часом.

Підозра для Стефанішиної

Нагадаємо, у липні 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливі неправомірні дії Ольги Стефанішиної.

Це сталося після журналістського розслідування. "Українська правда" стверджувала, що люди з оточення Стефанішиної отримали через АРМА в управління цінні активи, в тому числі Будинок профспілок у Києві.

Поки що правоохоронці не завершили розслідування.

Хто може стати послом

До речі, лише кілька тижнів тому Верховна Рада відправила у відставку Кабмін Юлії Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що запропонував Свириденко посаду посла України у США.

Станом на 14 липня джерела РБК-Україна повідомляли, що колишній прем'єр поки що не прийняла пропозицію глави держави.

Сама Стефанішина минулого тижня стверджувала, що Зеленський нібито не хотів її звільняти.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиОльга Стефанішина