ua en ru
Чт, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Свириденко чи Умєров? Зеленський назвав свого кандидата в посли США

14:54 23.07.2026 Чт
2 хв
Президент зізнався, яку посаду пропонував колишній главі Кабміну
aimg Юлія Капітонова
Свириденко чи Умєров? Зеленський назвав свого кандидата в посли США Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Колишній очільниці Кабінету міністрів Юлії Свириденко вже запропонували посаду посла України в США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, наразі він розмірковує, яку посаду запропонувати Рустему Умєрову.

Що стосується Юлії Свириденко, то їй президент уже пропонував стати послом України в США.

"Я думаю про це (над посадою Умєрова - ред). У нас є обговорення із Рустемом і з Юлією (Свириденко - ред.) Ми повернемось до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США", - заявив Зеленський.

Однак президент поки не розповів, як саме колишня глава уряду відреагувала на його ідею.

Попри це, глава держави пояснив, які в нього наразі плани щодо Рустема Умєрова. За словаит Зеленського, йдеться про три головних питання.

"Перемовини і закінчення війни - зосереджений (Умєров - ред.) буде там. Drone Deal і Freya. Якщо нам пощастить, якщо партнери будуть нам допомагати - я думаю, що нам вдасться. Це може бути інша сторінка захисту нашої держави", - наголосив Зеленський.

До речі, стало відомо, яку саме посаду Зеленський запропонував Федорову.

Також РБК-Україна писало, чому уряд Корецького скасував рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання.

Окрім того, з'ясувалося, що Корецький уже дав перше завдання новому Кабміну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Юлія Свириденко Рустем Умєров
Новини
Для досягнення миру в Україні потрібні "нові ідеї", - Рубіо
Для досягнення миру в Україні потрібні "нові ідеї", - Рубіо
Аналітика
Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України
Катерина Гончарова, Василина Копитко Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України