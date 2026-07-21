Зеленський звільнив Сирського з посади головкома ЗСУ

Замість Сирського головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий, командувач об'єднаних сил ЗСУ.

"Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", - зазначив глава держави.

Президент також розповів, що разом з Драпатим, Євгенієм Хмарою і Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генштабу ЗСУ.

"Факт - що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України", - йдеться у заяві Зеленського.

Протести з вимогою звільнити Сирського

Нагадаємо, минулого тижня в уряді відбулися кадрові перестановки, під час яких Михайло Федоров втратив посаду міністра оборони. Після звільнення він дав пресконференцію, на якій розповів про конфлікт з Сирським та Генштабом ЗСУ.

На цьому тлі у Києві та інших містах України почалися акції протесту з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони, а Сирського - звільнити з посади головкома ЗСУ.

Хто такий Олександр Сирський

Народився у 1965 році. Має звання Героя України та відзначений низкою державних і відомчих нагород.

Військова освіта

Генерал здобув три вищі військові освіти:

1986 рік - московське вище загальновійськове командне училище;

1998 рік - Академія Збройних сил України;

2006 рік - Національна академія оборони України.

Професійний шлях

Сирський пройшов усі кар'єрні щаблі від командира мотострілецького взводу до командира окремої механізованої бригади. Під час подальшої служби він обіймав такі керівні посади:

заступник начальника штабу корпусу швидкого реагування;

начальник штабу - перший заступник командувача Обʼєднаного оперативного командування;

перший заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ;

перший заступник начальника Головного командного центру ЗСУ;

начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ;

командувач Об’єднаних сил ЗСУ;

командувач Сухопутних військ ЗСУ.

8 лютого 2024 року Сирський був призначений на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Участь у захисті України

Сирський командував операцією з оборони Києва на початку повномасштабного вторгення, а згодом під його командуванням відбулася операція зі звільнення Харківської області.

У лютому 2015 року під час АТО Сирський брав участь у боях за Дебальцеве, Вуглегірськ, Логвинове.