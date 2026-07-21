Зеленський звільнив Сирського з посади головкома ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнений з посади. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента в Telegram.
Замість Сирського головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий, командувач об'єднаних сил ЗСУ.
"Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", - зазначив глава держави.
Президент також розповів, що разом з Драпатим, Євгенієм Хмарою і Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генштабу ЗСУ.
"Факт - що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України", - йдеться у заяві Зеленського.
Нагадаємо, минулого тижня в уряді відбулися кадрові перестановки, під час яких Михайло Федоров втратив посаду міністра оборони. Після звільнення він дав пресконференцію, на якій розповів про конфлікт з Сирським та Генштабом ЗСУ.
На цьому тлі у Києві та інших містах України почалися акції протесту з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони, а Сирського - звільнити з посади головкома ЗСУ.
Народився у 1965 році. Має звання Героя України та відзначений низкою державних і відомчих нагород.
Військова освіта
Генерал здобув три вищі військові освіти:
Професійний шлях
Сирський пройшов усі кар'єрні щаблі від командира мотострілецького взводу до командира окремої механізованої бригади. Під час подальшої служби він обіймав такі керівні посади:
8 лютого 2024 року Сирський був призначений на посаду головнокомандувача ЗСУ.
Участь у захисті України
Сирський командував операцією з оборони Києва на початку повномасштабного вторгення, а згодом під його командуванням відбулася операція зі звільнення Харківської області.
У лютому 2015 року під час АТО Сирський брав участь у боях за Дебальцеве, Вуглегірськ, Логвинове.