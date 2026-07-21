Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ

Вместо Сырского главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ.

"Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", - отметил глава государства.

Президент также рассказал, что вместе с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена ​​конфигурация Генштаба ВСУ.

"Факт - что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины", - говорится в заявлении Зеленского.

Протесты с требованием уволить Сырского

Напомним, на прошлой неделе в правительстве произошли кадровые перестановки, в ходе которых Михаил Федоров потерял должность министра обороны. После увольнения он дал пресс-конференцию, на которой рассказал о конфликте с Сырским и Генштабом ВСУ.

На этом фоне в Киеве и других городах Украины начались акции протеста с требованием вернуть Федорова на должность министра обороны, а Сырского - уволить с должности главкома ВСУ.

Кто такой Александр Сырский

Родился в 1965 году. Имеет звание Героя Украины и отмечен рядом государственных и ведомственных наград.

Военное образование

Генерал получил три высших военных образования:

1986 год - московское высшее общевойсковое командное училище;

1998 год - Академия Вооруженных сил Украины;

2006 год - Национальная академия обороны Украины.

Профессиональный путь

Сырский прошел все карьерные ступени от командира мотострелкового взвода до командира отдельной механизированной бригады. Во время дальнейшей службы он занимал следующие руководящие должности:

заместитель начальника штаба корпуса быстрого реагирования;

начальник штаба - первый заместитель командующего Объединенного оперативного командования;

первый заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ;

первый заместитель начальника Главного командного центра ВСУ;

начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ;

командующий Объединенными силами ВСУ;

командующий Сухопутными войсками ВСУ.

8 февраля 2024 года Сырский был назначен на должность главнокомандующего ВСУ.

Участие в защите Украины

Сырский командовал операцией по обороне Киева в начале полномасштабного вторжения, а затем под его командованием состоялась операция по освобождению Харьковской области.

В феврале 2015 года во время АТО Сырский участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново.