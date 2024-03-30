Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента

Варто додати, що, вчора, 29 березня, президент також підписав указ про звільнення кількох заступників керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Мова йде про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Зокрема нещодавно було звільнено секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. На його місце призначили Олександра Литвиненка. Данілов, своєю чергою, стане послом України у Молдові.

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