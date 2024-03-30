Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента

Стоит добавить, что вчера, 29 марта, президент также подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

В частности, недавно был уволен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. На его место назначили Александра Литвиненко. Данилов, в свою очередь, станет послом Украины в Молдове.

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