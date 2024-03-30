Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

На початку політичної кар'єри був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського. Вже 21 травня 2019 року його призначили першим помічником чинного президента.

Шефір народився 1965 року у Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут.

"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника президента України", - зазначається в указі.

Варто додати, що, вчора, 29 березня, президент також підписав указ про звільнення кількох заступників керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Мова йде про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Зокрема нещодавно було звільнено секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. На його місце призначили Олександра Литвиненка. Данілов, своєю чергою, стане послом України у Молдові.

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