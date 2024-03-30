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Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента

Суббота 30 марта 2024 10:29
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Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шефира с должности первого помощника президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - отмечается в указе.

Что известно о Сергее Шефире

Шефир родился в 1965 году в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт.

В начале политической карьеры был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. Уже 21 мая 2019 года его назначили первым помощником действующего президента.

Стоит добавить, что вчера, 29 марта, президент также подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

В частности, недавно был уволен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. На его место назначили Александра Литвиненко. Данилов, в свою очередь, станет послом Украины в Молдове.

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