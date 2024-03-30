Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шефира с должности первого помощника президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

В начале политической карьеры был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. Уже 21 мая 2019 года его назначили первым помощником действующего президента.

Шефир родился в 1965 году в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт.

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", - отмечается в указе.

Стоит добавить, что вчера, 29 марта, президент также подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

В частности, недавно был уволен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. На его место назначили Александра Литвиненко. Данилов, в свою очередь, станет послом Украины в Молдове.

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