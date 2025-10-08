Зеленський звільнив посла України в Латвії: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії. Відповідний указ голова держави підписав 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
"Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці", - йдеться в указі.
Причини звільнення та ім’я потенційного нового посла наразі не повідомляються.
Анатолій Куцевол був призначений послом України в Латвії в грудні 2022 року.
Раніше він працював заступником державного секретаря Кабінету міністрів України, в Адміністрації президента, був головним спеціалістом Бюро європейської інтеграції секретаріату Кабміну та обіймав посаду заступника директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції.
Також дипломат перебував на посаді начальника Управління стратегічного планування.
Куцевол одружений і має двох доньок. Окрім української, він володіє англійською, італійською та російською мовами.
Нагадаємо, у липні 2025 року Зеленський звільнив послів України послів України в ПАР, Мексиці, Узбекистані, Боснії і Герцеговині, Канаді, Естонії, Італії, Кіпрі, Південній Кореї, і Монголії, Швеції, Кенії, Танзанії, ОАЕ, Бахрейні. А вже наступними указами призначив нових дипломатів.
Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.