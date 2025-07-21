Зеленський змінив послів України у 16 країнах: хто у списку

Президент Володимир Зеленський сьогодні призначив послів України у 16 країни. Також було призначено представників у низці організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Згідно з указами, Зеленський звільнив послів України послів України в ПАР, Мексиці, Узбекистані, Боснії і Герцеговині, Канаді, Естонії, Італії, Кіпрі, Південній Кореї, і Монголії, Швеції, Кенії, Танзанії, ОАЕ, Бахрейні.

Зміни послів

Раніше ми писали, що президент сьогодні проведе конференцію послів України, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

Також відомо, що дипломати отримали від Зеленського вказівки про три ключові напрямки роботи з партнерами - це питання постачань зброї, відбудова України та санкції щодо РФ.

Зокрема Зеленський доручив Сибізі та МЗС України синхронізувати санкції проти Кремля з партнерами України в усіх частинах світу.

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