Зеленский уволил посла Украины в Латвии: что о нем известно

Напомним, в июле 2025 года Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне. А уже следующими указами назначил новых дипломатов.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.