Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский уволил посла Украины в Латвии: что о нем известно

Фото: Анатолий Куцевол (facebook com anatolii kutsevol)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии. Соответствующий указ глава государства подписал 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Уволить Куцевола Анатолия Анатольевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике", - говорится в указе.

Причины увольнения и имя потенциального нового посла пока не сообщаются.

Что известно о Куцеволе

Анатолий Куцевол был назначен послом Украины в Латвии в декабре 2022 года.

Ранее он работал заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины, в Администрации президента, был главным специалистом Бюро европейской интеграции секретариата Кабмина и занимал должность заместителя директора Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции.

Также дипломат занимал должность начальника Управления стратегического планирования.

Куцевол женат и имеет двух дочерей. Кроме украинского, он владеет английским, итальянским и русским языками.

 

Напомним, в июле 2025 года Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне. А уже следующими указами назначил новых дипломатов.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

