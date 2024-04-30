Зеленський звільнив посла в Кувейті

"Звільнити Балануцу Олександра Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт", - зазначається в указі.

Олександр Балануца

Згідно з даними Міністерства закордонних справ, Балануца завершив у 2002 році факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, а вже у 2009 році - здобув ступінь магістра міжнародного права.

Зокрема з 2003 по 2006 роки він очолював посади головного спеціаліста, завідувача відділу, начальника відділу міжнародного співробітництва в Міністерстві фінансів України.

Вже з 2016 по 2019 роки Балануца став консулом-керівником консульства України в Дубаї.

Також варто додати, що 15 квітня 2019 року відбулась урочиста церемонія вручення експослом вірчих грамот еміру Кувейта.