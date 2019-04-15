ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый посол Украины начал работу в Кувейте

Новости » Политика    15.04.2019 - 18:44
Новый посол Украины начал работу в Кувейте
Фото: церемония вручения верительных грамот (twitter.com/UKRinKWT)

15 апреля состоялась официальная передача верительных грамот

Сегодня, 15 апреля, состоялась торжественная церемония вручения послом Украины в Кувейте Олександом Балануцей верительных грамот эмиру страны шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Кувейте.

Отмечается, в рамках церемонии состоялась беседа с кувейтским монархом, во время которой посол подчеркнул большую честь, оказанную ему руководством украинского государства, представлять Украину в Кувейте.

Эмир Кувейта положительно оценил нынешнее состояние двустороннего сотрудничества и дал высокую оценку уровню медицинских услуг в Украине.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно углубления взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

РБК-Украина писало, что 26 марта заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенной посла Аргентинской Республики в Украине Элены Летисии Тересы Микусински.

Ранее сообщалось, что новый Посол Республики Болгария в Украине Костадин Коджабашев 19 марта передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Бондарю.

Порошенко назначил Микитенко послом Украины в Египте В Литве задержали экс-посла страны в России
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины КувейтпосолУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь