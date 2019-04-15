Новый посол Украины начал работу в Кувейте

Фото: церемония вручения верительных грамот (twitter.com/UKRinKWT)

15 апреля состоялась официальная передача верительных грамот

Сегодня, 15 апреля, состоялась торжественная церемония вручения послом Украины в Кувейте Олександом Балануцей верительных грамот эмиру страны шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Кувейте.

Отмечается, в рамках церемонии состоялась беседа с кувейтским монархом, во время которой посол подчеркнул большую честь, оказанную ему руководством украинского государства, представлять Украину в Кувейте.

Эмир Кувейта положительно оценил нынешнее состояние двустороннего сотрудничества и дал высокую оценку уровню медицинских услуг в Украине.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно углубления взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Кувейт А.Балануца вручил верительные грамоты Эмиру Государства Кувейтhttps://t.co/Wn3NjGzfEo pic.twitter.com/CFZPksScwc — UKR Embassy in KWT (@UKRinKWT) April 15, 2019

РБК-Украина писало, что 26 марта заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенной посла Аргентинской Республики в Украине Элены Летисии Тересы Микусински.

Ранее сообщалось, что новый Посол Республики Болгария в Украине Костадин Коджабашев 19 марта передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Бондарю.