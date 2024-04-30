Зеленский уволил посла Украины в Кувейте

"Уволить Балануцу Александра Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", - отмечается в указе.

Александр Балануца

Согласно данным Министерства иностранных дел, Балануца завершил в 2002 году факультет иностранных языков Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, а уже в 2009 году получил степень магистра международного права.

В частности, с 2003 по 2006 годы он возглавлял должности главного специалиста, заведующего отделом, начальника отдела международного сотрудничества в Министерстве финансов Украины.

Уже с 2016 по 2019 год Балануца стал консулом-руководителем консульства Украины в Дубае.

Также следует добавить, что 15 апреля 2019 состоялась торжественная церемония вручения экс-послом верительных грамот эмира Кувейта.